Il Partito Democratico di Raffadali stigmatizza quella che viene definita “ l’ultima trovata del sindaco Silvio Cuffaro, che dopo la pausa estiva e dopo l’ennesimo rimpasto della giunta ha nominato un nuovo comandante dei vigili urbani proveniente a scavalco dal comune di Racalmuto”. Si tratta precisamente di Nicolò Sferrazza che svolgerà attività lavorativa extra orario di lavoro presso il comune di Raffadali per 12 ore settimanali. “ Tale nomina- denuncia il Partito Democratico – oltre a mortificare le collaudate professionalità esistenti all’interno del corpo di polizia municipale locale, appare alquanto inopportuna non solo dal punto di vista funzionale , ma anche dal punto di vista economico, in quanto si traduce con un ulteriore aggravio delle già disastrare casse comunali , che presentano un debito fuori bilancio di circa 8 milioni di euro”. Il Pd si chiede tutto ciò a chi giova, considerato il fatto che “ il sindaco Cuffaro durante il ventennio che ha amministrato è riuscito ad accumulare un debito di 8 milioni di euro, resuscitato la società A&FG per la riscossione dei tributi e per di più appare essere incompatibile con la carica di sindaco che riveste essendo contemporaneamente Direttore generale del dipartimento regionale di Finanze e Controllo della regione siciliana, situazione per la quale il Partito Democratico continua a chiedere a Cuffaro di dimettersi”