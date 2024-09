È stato sorpreso ad appiccare un incendio ad un cumulo di sterpaglie lungo la Panoramica dei Templi, in via La Loggia. Per questo motivo un quarantenne agrigentino è stato arrestato in flagranza con l’accusa di incendio boschivo doloso.

A lanciare l’allarme è stata una pattuglia dell’Esercito impegnata nell’ambito dell’operazione “Strade sicure”. I militari hanno immediatamente chiamato la polizia che in breve tempo ha raggiunto il posto. Gli agenti, dopo aver identificato l’autore, hanno proceduto all’arresto. Il rogo, grazie all’intervento del Corpo forestale della Regione Siciliana, non si è esteso d è stato subito domato.