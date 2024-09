Un 23enne, Giuseppe Taravella, studente di medicina, è morto in via Matteo Bonello a Palermo mentre faceva jogging. E’ successo all’alba, il giovane si stava allenando come faceva spesso quando si è accasciato per terra. Sono intervenuti agenti di Polizia e personale del 118 che hanno prestato soccorso, ma non c’è stato alcunché da fare.