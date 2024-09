Il deputato regionale del Partito Democratico, Dario Safina, ha depositato all’Assemblea Regionale Siciliana un disegno di legge volto a promuovere lo sviluppo dell’attività sportiva nelle isole minori e nei borghi rurali, con particolare attenzione all’adeguamento delle strutture sportive e al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD).

“Ho voluto questo disegno di legge che avevo già annunciato nelle scorse settimane – dichiara Safina – perché è universalmente riconosciuto il valore dello sport non solo per la promozione della salute e del benessere, ma anche per la formazione e l’educazione dei giovani. Tuttavia, vi sono territori, come le isole minori e i borghi rurali, dove praticare attività sportiva risulta essere molto più difficile a causa delle problematiche legate ai trasporti e alla marginalità geografica. Questo disegno di legge mira ad alleviare queste difficoltà, offrendo un sostegno concreto”.

Il disegno di legge prevede l’istituzione di due fondi presso l’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo. “Il primo fondo – continua Safina – è destinato all’adeguamento strutturale degli impianti sportivi situati nelle isole minori e nei borghi rurali, mentre il secondo intende sostenere le ASD delle isole minori attraverso interventi finanziari che rimborsino le spese sostenute dagli atleti per le trasferte”.

“Credo che garantire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva – conclude Safina – sia un diritto fondamentale per tutti i cittadini, a prescindere dalla loro posizione geografica. Lo sport è uno strumento potente di integrazione sociale e di crescita personale, ed è nostro dovere rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la fruizione in determinate aree della nostra regione”.

Il disegno di legge si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a sostenere lo sviluppo delle aree interne e periferiche della Sicilia, mirando a contrastare il fenomeno dell’isolamento, della marginalizzazione e dello spopolamento di tali territori.