I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un 26enne melillese per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e per resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, notato dai militari mentre si aggirava a piedi in viale Santa Panagia, scalzo e a torso nudo, alla vista della pattuglia si è messo a correre venendo raggiunto e fermato nonostante il suo violento tentativo di sottrarsi al controllo.Perquisito, è stato trovato in possesso di 7 dosi di hashish, pronte per lo spaccio.

Dopo la convalida dell’arresto è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Siracusa.