Promuovere il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica sviluppando iniziative imprenditoriali innovative. Con questo obiettivo è stato siglato il protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Palermo e Bio4Dreams.

Grazie a questo accordo, l’Ateneo palermitano e l’incubatore di startup, operante nel settore delle Scienze della Vita, collaboreranno per identificare e valorizzare i progetti promettenti nati dalla ricerca scientifica di Unipa.

“La promozione del trasferimento tecnologico – sottolinea il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri – è uno degli asset strategici che Unipa vuole ulteriormente rafforzare incoraggiando i percorsi che l’Ateneo ha già avviato, negli anni più recenti, per la valorizzazione della capacità progettuale dei gruppi di ricerca della nostra comunità. L’obiettivo è di fornire tutti gli strumenti utili per competere a livello locale, nazionale ed europeo. Questo accordo rappresenta un ulteriore tassello che si va ad aggiungere alla costruzione di un ecosistema complesso che vede nel Centro per il Trasferimento Tecnologico di Unipa un ponte tra l’Università e le imprese per facilitare lo scambio di conoscenze, agevolare il contatto con gli investitori e supportare la crescita di startup”.

Bio4Dreams metterà a disposizione della ricerca scientifica di Unipa le sue competenze, gestionali e finanziarie, assieme al proprio network nazionale e internazionale, per supportare lo sviluppo delle iniziative con più potenzialità e accelerarne l’entrata nel mercato.

“Siamo onorati di collaborare con l’Università di Palermo – spiega Elisabetta Borello, Co-Founder, VP Strategy & External Relation, Bio4Dreams – in un percorso che vede Bio4Dreams al fianco dei ricercatori e scienziati dell’Ateneo. Lavoreremo insieme per valorizzare concretamente i risultati della ricerca, creando nuove imprese in grado di crescere e portare valore sul territorio”.