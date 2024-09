L’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (UNUCI), Sezione di Agrigento, è lieta di annunciare l’apertura della 2ª edizione del Concorso scolastico “DONA MAIORA” per l’anno scolastico 2024/2025. Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani verso il valore delle Forze Armate, dei Corpi Militari dello Stato, delle Forze dell’Ordine e delle istituzioni pubbliche, nonché il ruolo centrale della cittadinanza attiva.

La cerimonia di premiazione si terrà il 15 novembre 2024, presso l’Auditorium dell’Istituto Nicolò Gallo di Agrigento. Saranno presenti autorità civili, militari e figure di rilievo del mondo educativo. La cerimonia sarà un momento di grande prestigio, durante il quale verranno premiati non solo gli studenti vincitori, ma anche gli uomini e le donne appartenenti alle forze dell’ordine e ai corpi armati e non, dello Stato che si sono distinti nello svolgimento dei compiti di istituto o che si sono resi protagonisti di episodi di particolare valore. “Il concorso per le scuole – spiega Carmelo Fenech, presidente UNUCI, Sezione di Agrigento – vuole offrire ai giovani l’opportunità di riflettere su temi fondamentali per la vita civile e promuovere il rispetto delle istituzioni e il ruolo delle Forze Armate nella società odierna. La cerimonia di premiazione rappresenterà non solo un riconoscimento per il talento e l’impegno degli studenti, ma anche un momento di condivisione e celebrazione dei valori che costituiscono il fondamento della cittadinanza attiva”.

Gli studenti potranno sviluppare uno dei seguenti temi:

-Il ruolo e le funzioni delle Forze Armate nella società moderna.

-Episodi di valore legati alle Forze Armate o altre istituzioni dello Stato.

-La specializzazione dei corpi di polizia per rispondere alle esigenze della società attuale.

Il concorso è suddiviso in due sezioni:

-Sezione Scrittura: testi in formato Word o PDF, con un limite massimo di 5000 caratteri.

-Sezione Multimediale: opere video della durata massima di 5 minuti.

Modalità di partecipazione: Gli elaborati dovranno essere inviati tramite WeTransfer all’indirizzo email premiodonamaiora@libero.it entro il 19 ottobre 2024.

Saranno accettati esclusivamente formati digitali (Word, PDF, MP4).

La commissione di valutazione attribuirà un punteggio da 1 a 5 agli elaborati, considerando la capacità di affrontare il tema proposto, l’originalità e la qualità espositiva. Per la sezione multimediale, sarà valutata anche la competenza tecnica.

I quattro vincitori del concorso, suddivisi tra le scuole secondarie di primo e secondo grado, riceveranno un premio in buono acquisto del valore di 250,00 euro ciascuno, spendibile in cartolibreria. Oltre al riconoscimento economico, il concorso rappresenta un’importante occasione di crescita personale e di approfondimento di tematiche fondamentali per la società civile.

Per informazioni e invio degli elaborati: premiodonamaiora@libero.it, Tel. +39 333 364 1452