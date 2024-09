I carabinieri hanno arrestato un 33enne, con precedenti penali, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti. In casa dell’indagato sono stati sequestrati 770 grammi di hashish e in un garage pertinente all’abitazione ed in uso all’indagato sono stati sequestrati altri 6,5 kg di marijuana. L’arrestato è in carcere a Messina.