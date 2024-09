In auto aveva un chilo di hashish e due pistole e alla vista del posto di blocco ha deciso di non fermarsi all’alt della polizia e tentare la fuga. E’ accaduto a Gela dove un giovane di 23 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi clandestine. Il giovane, a bordo di una Fiat Panda, non si è fermato all’alt intimatogli dalla polizia anzi ha tentato di investire l’agente e ha proseguito la sua fuga fino a via San Valentino dove è stato bloccato da un altro equipaggio, dopo che aveva tentato di speronare l’auto della polizia.

In auto, gli agenti hanno trovato un chilogrammo di hashish, suddiviso in dieci panetti. Nella sua abitazione invece sono state trovate due pistole, una calibro 7,65 con matricola abrasa e un manufatto artigianale calibro 22 riproducente un’arma comune da sparo. Per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.