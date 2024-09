Preso atto dell’apertura del Viceministro Rixi di aumentare le risorse del Sea Modal Shift e vista la convocazione per lunedì del Governo regionale, per puro spirito di responsabilità il fermo è rinviato e verrà attuato dalle ore 00.01 del 21 ottobre alle 24.00 del 25 ottobre. Ciò è stato deciso per permettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di convocarci per stabilire i particolari dell’impegno già preso dal Viceministro. In mancanza di convocazione in questo arco di tempo, si andrà al fermo. Il tutto è stato deciso all’unanimità dal Comitato Autotrasportatori Siciliani nell’assemblea odierna.