Interventi di restyling della Chiesa Madre “”San Giovanni Battista”” a Campobello di Licata. Il tempio sacro rimarrà chiuso al culto per un pò di tempo. La Matrice fa parte dell’Unità postorale “”Maria, Madre della Chiesa””, che comprende anche le chiese di Lourdes e Immacolata. “”Ci avviamo alla messa in sicurezza della Chiesa Madre – scrivono i parroci Don Davide Burgio, Moderatore, e don Alessio Caruana -. Ciò ci comporterà qualche tempo di sacrificio che diventa attesa di una grande festa, quando ci verrà restituito il nostro santuario nel suo antico splendore e soprattutto sicurezza. Ancora non siamo in grado di stabilire una data di inizio lavori””. In questa prima fase è necessario fare un intervento dettagliato e il trasferimento in sicurezza delle tante opere d’arte presenti, alcune di queste verranno trasferite, temporaneamente, nelle altre due parrocchie dell’ unità pastorale per favorirne il culto. “”Su indicazione dell ufficio competente della curia – aggiungono i due prelati – ci fermeremo con le celebrazioni delle messe per iniziare l’ inventario ed il trasferimento delle opere d’arti, eventuali anniversari, battesimi ed altro, segnati in Chiesa Madre – che verranno trasferiti in automatico presso la chiesa dell’Immacolata. La vita pastorale non si ferma, continueremo a vivere la nostra fede nelle altre due parrocchie, consapevoli che è la continuità e non l’ edificio a farci chiesa””. Assieme all’ufficio Beni culturali ecclesiastico dell’ arcidiocesi, sarà organizzato un incontro per presentare gli interventi che verranno effettuati. “”Affidiamo – concludono – quest’ opere di restauro l’affidiamo alla Divina provvidenza, sotto l’ intercessione della Madonna dell’ Aiuto di Campobello di Licata””.

Giovanni Blanda