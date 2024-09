“Ho incontrato a Palermo il coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso ed il vice coordinatore regionale Riccardo Gallo e mi hanno assicurato che il partito che in Sicilia fa capo al Presidente della Regione Renato Schifani ha grandi progetti per la nostra città. Sono veramente entusiasta di avere avviato questo percorso politico all’interno di Forza Italia perché a trarne i benefici sarà l’intera comunità canicattinese del quale mi onoro di essere sindaco. Devo ringraziare il coordinatore regionale Marcello Caruso ed il vice coordinatore regionale Riccardo Gallo per l’interessamento nei confronti della città di Canicattì”. Sono queste le parole di Vincenzo Corbo dopo l’incontro di stamattina che si è svolto all’Assemblea Regionale Siciliana con i vertici del partito azzurro in Sicilia. “Insieme al sindaco Vincenzo Corbo- hanno dichiarato il coordinatore regionale Marcello Caruso ed il vice Riccardo Gallo- stiamo per realizzare una serie di progetti che consentiranno alla città di Canicattì di avere numerosi interventi che permetteranno alla comunità una crescita economica, culturale e sociale. Stiamo lavorando- concludono Caruso e Gallo- insieme al Presidente Renato Schifani- per portare a Canicattì una ventata di novità positiva che possa permettere a questa importante città della nostra Sicilia di voltare pagina in maniera definitiva. Interventi che saranno avviati a breve scadenza”