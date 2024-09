Con decreto sindacale, il Comune ha nominato l’avvocato Paola Saladino per la costituzione in giudizio e rappresentanza in relazione alla controversia col cittadino contro il Comune di Campobello di Licata. Il ricorso presentato al tribunale civile di Agrigento. L‘udienza è fissata al 15 ottobre. Impugnazione contro il provvedimento di decadenza dell’assegnazione di un alloggio popolare in via Trieste. Incaricato dal Comune il responsabile di settore per elaborare il disciplinare di incarico.

Giovanni Blanda