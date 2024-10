“Terre d’Uva” è pronta. Domani mattina alle 11, al Centro culturale San Domenico, i dettagli della seconda edizione della kermesse che esalta l’Uva da tavola Igp saranno svelati nel corso della conferenza stampa a cui sono state invitate tutte le testate giornalistiche.

Partendo dall’esperienza dello scorso anno gli organizzatori, lo chef Pietro La Torre e il Consorzio dell’Uva da tavola di Canicattì Igp, hanno lavorato da mesi per allestire una edizione davvero spettacolare. Concorsi per pizzaioli e barman, show cooking, incontri con personaggi famosi del mondo della cucina e dei media, chef stellati ed emergenti, cantine del territorio, momenti di spettacolo e di intrattenimento e molto altro si alterneranno per due giorni in via Monsignor Ficarra.

Domani saranno il sindaco Vincenzo Corbo, lo chef Pietro La Torre e il presidente del Consorzio Uva da tavola di Canicattì Igp, Marsello Lo Sardo a svelare tutti i momenti salienti della manifestazione che si svolgerà sabato e domenica nel cuore di Canicattì.