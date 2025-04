In calendario, a Campobello di Licata, giorno 11 aprile, alle ore 17, al Palazzo municipale, un incontro di formazione

Il programma: indirizzi di saluto del Sindaco Vito Terrana, di Jenny Termini, assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, e di Enzo Lombardo, presidente dell’Uciim (Associazione dei docenti cattolici).

Il Sindaco e l’Assessore: “”Siamo pronti a trasformare il nostro modo di pensare e di agire? Il Dott. Salvo Noè, noto psicologo, psicoterapeuta e formatore, autore di numerosi libri e consulente motivazionale, ci indicherà la strada da seguire””.

Durante l’incontro, il Dott. Noè “”darà utili suggerimenti per migliorare la gestione delle emozioni, la motivazione personale e le relazioni interpersonali””.

Un’opportunità imperdibile per chi vuole crescere e affrontare le sfide con una nuova consapevolezza!

Giovanni Blanda