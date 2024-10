Una scritta contro la caserma dei carabinieri di Favara è stata rinvenuta su un muro lungo la strada provinciale 3 che collega Favara con la zona industriale. Sull’accaduto i militari dell’Arma hanno avviate le indagini per risalire ai responsabili; verranno prese in visione le telecamere che insistono nella zona. Tali gesti dimostrano non solo disprezzo per gli spazi pubblici, ma chiaramente offendono chi, ogni giorno, lavora per garantire la sicurezza e il rispetto della legge.

“La vicinanza della mia Amministrazione ai carabinieri della Tenenza di Favara.

Ignoti codardi e incivili non potranno macchiare l’immagine di onesti servitori dello Stato. Auspichiamo che presto l’autore di questo gesto sia individuato e punito, costringendolo innanzitutto a ripristinare il decoro di quel muro”. Lo dichiara il sindaco di Favara Antonio Palumbo.

Ad esprimere solidarietà anche il sindacato Usmia Carabinieri, attraverso il proprio Segretario Nazionale Alfonso Montalbano, che in una nota dichiarano: “Apprendiamo dalla stampa di questo gesto vile e inaccettabile, che tenta di intimidire coloro che, con instancabile dedizione, operano quotidianamente per garantire la sicurezza e il benessere della comunità.I Carabinieri della Tenenza di Favara, protagonisti di recenti operazioni di contrasto al degrado urbano, stanno contribuendo con il loro operato costante alla rinascita della città. Grazie all’azione delle forze dell’ordine e al vento di civiltà e legalità che sta soffiando su Favara, la città sta riscoprendo il proprio orgoglio e la volontà di vivere in un contesto più bello, sereno e giusto.La cittadinanza perbene di Favara, con piccoli gesti quotidiani, sprona i nostri colleghi a dare sempre di più e li incoraggia ad andare avanti, dimostrando che insieme possiamo costruire una comunità più sicura e giusta.A chi ha commesso questi atti intimidatori, rivolgiamo un messaggio fermo e deciso: fatevene una ragione. La legalità e la correttezza prevarranno. I Carabinieri, come sempre, continueranno ad agire con la massima professionalità, e noi di Usmia Carabinieri siamo al loro fianco, con pieno sostegno e fiducia.”