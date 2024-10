Intervento del Sindaco Milco Dalacchi sull’inaugurazione del nuovo anno scolastico: “”insieme all’Assessore Ferraro, abbiamo avuto l’onore di partecipare all’inaugurazione del nuovo anno scolastico presso il Plesso Sant’Agostino di Naro, su invito del Preside.

Alla cerimonia erano presenti le classi della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria, insieme alla rappresentanza dei Carabinieri di Naro.

Ringrazio il Preside per l’invito e colgo l’occasione per augurare a tutti gli studenti un anno scolastico ricco di soddisfazioni e successi. Ricordate che lo studio e la cultura sono fondamentali per costruire un futuro migliore per tutti noi””.

