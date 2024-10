A Sciacca, i volontari WWF e Lions, con i Leo e i Cuccioli, hanno compiuto un’azione di monitoraggio della Scala Artistica, che dalla zona est del Porto sale fino al Vicolo Grande Caricatore per poi consentire agevolmente l’arrivo in centro. A Ribera, con il locale Leo Club, i volontari del WWF hanno effettuato hanno effettuato la stessa operazione sul lungomare di Seccagrande.

I due siti sono stati trovati in buono stato di manutenzione, merito di chi amministra, anche se è stata raccolta una grande quantità di piccoli rifiuti, quali cicche di sigarette, scontrini, incarti che evidenziano quanto lunga sia la strada per raggiungere uno standard di comportamenti civili diffusi che facciano diventare “normale” l’attenzione al decoro urbano. In compenso, i tanti cittadini incontrati sono stati ricchi di suggerimenti o lamentele contro le istituzioni, come purtroppo è diffuso uso dalle nostre parti. A Licata i volontari del WWF hanno curato la manutenzione della villetta di via Messico, intitolata a Franco Galia, ambientalista WWF che ha lasciato un’impronta importante nella sua breve vita, a Licata come anche nella istituzione della Riserva di Torre Salsa a Siculiana.

Tra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara, la delegazione WWF ha organizzato banchetti per la raccolta fondi per l’evento Urban Nature del WWF in favore del rafforzamento della natura negli spazi urbani. Nel territorio di Competenza del WWF Sicilia Area Mediterranea sono stati tantissimi i presidi comunicati per la raccolta dei fondi con la distribuzione di piccole piantine di Erica: a Paceco, Misilbesi, Salemi, Partanna, Santo Stefano Quisquina, Favara e Naro.