Braccialetto elettronico per due fratelli 26enni che tormentavano i propri genitori, tanto da doverli costringere a chiudersi a chiave in camera la notte. I fatti contestati risalgono gia’ al 2014. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Catania, sono state eseguite dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale. A marzo scorso uno dei due indagati avrebbe dato un pugno sul volto della madre, causandole un trauma alla mandibola, per alcuni lavori di giardinaggio che lui non gradiva. A settembre i due sono stati denunciati. Il Gip ha emesso un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare dei figli violenti, con divieto di avvicinamento ai genitori, prescrivendo di doversi mantenere ad almeno 500 metri dagli stessi e con l’applicazione del braccialetto elettronico.