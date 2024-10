Vandali in azione a Ravanusa. Il sindaco salvatore Pitrola. “” Restiamo senza parole nell’apprendere che possano ancora esistere dei poveri sciocchi che decidono di imbrattare panchine dove non potranno più sedere. Noi non demordiamo e continueremo il nostro percorso di repressione nei confronti di chi mortifica il proprio paese. Puniremo severamente ogni forma di inciviltà nel rispetto della stragrande maggioranza dei nostri cittadini che merita sicuramente altro””.

GIOVANNI BLANDA