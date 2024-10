Martedì 15 ottobre, il Centro servizi per il volontariato di Palermo (Cesvop) organizza, a Campobello di Licata, la riunione del Tavolo permanente associativo con l’assessorato di rifermento ed i collaboratori del Cesvop. La seduta è fissata per le ore 18, nella sala consiliare “”Giudici Saetta e Livatino”” del Palazzo comunale. Si parlerà di progettazione attiva, in corso e futura. Saranno presenti, fra gli altri, il sindaco Vito Terrana, il vice sindaco Lillo Russo e gli assessori Noemi Angela Corbo ed Enrico Lo Coco.

Giovanni Blanda