Si torna a sparare a Fontanelle, quartiere periferico a nord di Agrigento. Alcuni colpi di pistola, tre o forse quattro, sono stati esplosi la scorsa notte contro l’auto di un pregiudicato quarantunenne. L’avvertimento è avvenuto nella stessa zona in cui, appena un mese fa, una raffica di proiettili aveva centrato in pieno il portone di una palazzina tra via Alessio Di Giovanni e viale Sicilia.

Ed è sempre in quel posto che, non meno di cinque mesi fa, erano stati esplosi altri colpi di arma da fuoco contro l’auto di uno dei residenti. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i poliziotti della Squadra mobile di Agrigento insieme ai colleghi delle Volanti e della Scientifica. Al via le indagini per risalire agli autori del gesto e capire se gli episodi sono collegati tra loro.