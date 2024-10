Sei condanne e due assoluzioni. E’ la sentenza emessa dal gup di Catania Ottavio Grasso nei confronti degli imputati coinvolti nell’inchiesta sulle risse e i pestaggi avvenuti in una discoteca e accusati, a vario titolo, di estorsione, lesioni e violenza privata con l’ aggravante del metodo mafioso. Il branco, che sarebbe stato guidato da un minorenne rampollo della famiglia mafiosa dei Nizza per cui si procede separatamente, per mesi avrebbe scatenato il terrore nella discoteca del porto di Catania.