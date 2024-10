I poliziotti della Sezione Volante della Questura di Caltanissetta hanno tratto in arresto un minorenne per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nelle prime ore della notte di venerdì, l’equipaggio di una Volante, nel corso di un posto di controllo eseguito in via Redentore, ha intimato l’alt polizia a un’autovettura che transitava con a bordo tre persone. Il conducente del veicolo, alla vista degli agenti della Polizia di Stato, ha accelerato l’andatura del mezzo, fuggendo a velocità sostenuta.

Dopo un breve inseguimento, l’auto dei fuggiaschi, a causa di una manovra pericolosa, ha terminato la sua corsa impattando contro un muro di via San Calogero. Gli occupanti del mezzo si sono dati a precipitosa fuga a piedi per le vie del centro storico e uno di essi, il minorenne, è stato bloccato e tratto in arresto. Dopo le formalità di rito l’arrestato, gravato da numerosi precedenti di Polizia per reati concernenti gli stupefacenti, contro il patrimonio e la persona, su disposizione del Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica per i Minorenni, è stato condotto all’Istituto Penale Minorile a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso indagini finalizzate all’individuazione degli altri due soggetti. L’auto su cui viaggiavano i predetti, che era stata rubata nel pomeriggio di giovedì a Pietraperzia, è stata restituita al proprietario.