Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento interverrà a breve per migliorare le condizioni di sicurezza di alcune strade di propria competenza. Con determinazione dirigenziale del Settore Infrastrutture Stradali è stata infatti aggiudicata la gara relativa all’accordo quadro per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di cinque strade provinciali. Si tratta delle Strade Provinciali n. 26A Cammarata-confine provincia di Palermo, SP n. 28 Montallegro-bivio Siculiana-Raffadali, SP n. 52 Ponte Platani – Ficuzza – fatt. Montoni Vecchio- Perciata, SP n. 53 Bivio Sparacia – Montoni Nuovo – Str. Ponte Platani -Ficuzza- Perciata, e SP n. 56 bivio SP 75 (ex SS 115) – Siculiana Marina.

La gara, gestita integralmente in modalità telematica e con inversione procedimentale, è stata aggiudicata all’impresa AVS COSTRUZIONI SRLS (AVVALENTE) – NEJ DONADIO SRL (AUSILIARIA) che ha offerto il ribasso del 31,701% per un importo contrattuale complessivo di 660.000,00 euro più Iva (compresi 19.800,00 euro per oneri di sicurezza), finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M. n. 49/2018.

Gli interventi saranno indicati e coordinati dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali che hanno elaborato i relativi progetti. Sono previsti, tra gli altri, la sistemazione dei tracciati nei punti interessati da cedimenti della sede stradale, realizzazione di gabbionate di controripa e sottoscarpa per il contenimento e drenaggi dei fronti trattati, realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale e di barriere di protezione ed altri interventi per migliorare le condizione generali e la sicurezza delle cinque strade in oggetto.