Lunedì 14 ottobre l’Amministrazione Comunale di Santo Stefano Quisquina, con la regia organizzativa della Consulta delle Donne, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ricorda due illustri personaggi femminili che, in ambiti diversi, hanno lasciato il segno: Elena Pizzuto Antinoro, scienziata di fama internazionale e linguista della lingua dei segni italiana, e Rosa Balistreri, nota nell’ambito artistico musicale e voce folk della Sicilia.

L’iniziativa prevede in mattinata presso la Sala Consiliare “F. Maniscalco” un incontro formativo dalle ore 09:30 alla presenza di docenti, esperti e delle classi quinte del Liceo “I.I.S.S. Luigi Pirandello” che si concluderà con un ricordo personale di Elena Pizzuto Antinoro curato da Agnese Moro, giornalista pubblicista, già collaboratrice del quotidiano “La Stampa”.

Seguirà la cerimonia di scopertura delle targhe delle vie “Ex via Z3” intitolata a Rosa Balistreri e “Ex via Z5” intitolata a Elena Pizzuto Antinoro.

La giornata si concluderà alle ore 20:00 in Piazza “G. Ansalone” con l’omaggio a Rosa Balistreri a cura del gruppo musicale “QKC QUELKEDCESARE”.

“Per il Sindaco Francesco Cacciatore e per la Presidente della Consulta delle Donne Lia Ciccarello il suddetto evento mira a inquadrarsi come segno qualificante e tangibile di riconoscenza e omaggio a due esemplari illustri che hanno dedicato con passione e lungimiranza la loro vita allo studio, alla ricerca e alla cultura”.