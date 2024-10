“Uniti per dire No ad ogni forma di violenza, di delinquenza e di criminalità organizzata. Vicini al nostro Sindaco Gaglio”. Così la giunta comunale di Camastra che ha indetto una manifestazione per giorno 14 alle ore 10 presso il Centro Culturale Polivalente in segno di solidarietà nei confronti del primo cittadino Dario Gaglio che nei giorni scorsi ha ricevuto due lettere con gravi minacce, una prima missiva è stata rinvenuta nella sede della protezione civile comunale, nei pressi della biblioteca. Una seconda lettera, dal medesimo contenuto, è stata trovata invece in un magazzino dell’ufficio tecnico, a pochi passi dalla sede del Comune. Intanto le indagini da parte delle Forze dell’ordine proseguono, per il sindaco Gaglio la Prefettura ha disposto la vigilanza generica radio controllata.