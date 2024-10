Si terrà venerdì 18 ottobre 2024, alle ore 16, l’inaugurazione dell’installazione pittorica “Deposizione” del Maestro Silvio Benedetto presso la sede di Via Giovanni Meli 5 a Palermo. L’evento sarà un’opportunità per esplorare il lavoro di un artista di fama internazionale, noto per la sua ricerca pittorica su tematiche universali e di forte impatto visivo.

La presentazione introduttiva sarà curata da Dino Paternostro, responsabile del Dipartimento Legalità e Memoria della CGIL, seguita dagli interventi di diverse figure del mondo accademico e culturale. Tra questi, Sergio Intorre, ricercatore del Dipartimento Cultura e Società dell’Università degli Studi di Palermo, Antonello Gargano, consigliere comunale a Bagheria e responsabile per la promozione della cultura, Nicolò D’Alessandro, artista e critico d’arte, Silvia Lotti, artista e scrittrice, e Maria Di Carlo, operatrice culturale.

A seguire, il pubblico potrà assistere a un’azione pittorica in diretta del Maestro Silvio Benedetto, insieme a Silvia Lotti, Piero Ceraulo e Daniela Vancheri, in un dialogo aperto con i presenti.

L’evento rappresenta un importante momento di riflessione e condivisione artistica, arricchito dalla partecipazione di esponenti della cultura siciliana e del panorama artistico internazionale.