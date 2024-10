La Sicilia si prepara ad accogliere la 28° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (GNCA), l’evento di solidarietà che ogni anno mobilita volontari in tutta Italia per raccogliere cibo a sostegno delle persone in difficoltà. L’attesa per la giornata clou, prevista per sabato 16 novembre 2024, è già palpabile e l’isola si appresta a vivere un momento di forte partecipazione e condivisione.

Presentazione ufficiale in Sicilia

In vista dell’evento nazionale, il Banco Alimentare della Sicilia ODV ha organizzato tre appuntamenti di presentazione, aperti al pubblico, per illustrare le iniziative e il programma della Colletta. Questi incontri rappresentano un’occasione importante per sensibilizzare la comunità locale sull’importanza della solidarietà e del sostegno alle persone più bisognose.

Tre appuntamenti per scoprire la Colletta

Gli appuntamenti siciliani, tutti ad ingresso libero, si terranno a Catania, Siracusa e Ragusa. A Catania, l’evento si svolgerà presso il Nuovo Teatro Sipario Blu, in largo Ventorino 1, alle ore 20:00, con la presenza di Pietro Maugeri, presidente del Banco Alimentare della Sicilia ODV. A Siracusa, l’incontro è previsto in via Emocrate 70, alle ore 19:00, con la partecipazione di Franco Silvestro, referente territoriale, e Fabio Prestia, referente Colletta. Infine, a Ragusa, l’appuntamento è fissato per le ore 20:30 in via Beata Maria Schininà 3, con Enrico Giordano, responsabile territoriale, a fare gli onori di casa.

Presentazione nazionale a Milano

La presentazione ufficiale della 28° Colletta Alimentare si terrà a Milano lunedì 14 ottobre 2024, guidata da Giovanni Bruno, Presidente della Fondazione Banco Alimentare, in dialogo con il poeta Davide Rondoni.La presentazione sarà accessibile anche dalla Sicilia in remoto.

Come partecipare alla Colletta Alimentare

Il 16 novembre 2024, i cittadini siciliani, così come quelli di tutta Italia, potranno contribuire alla Colletta Alimentare recandosi in uno dei 14.000 supermercati aderenti all’iniziativa. Donando parte della propria spesa, sarà possibile aiutare concretamente chi si trova in difficoltà. I prodotti richiesti quest’anno sono: olio, verdure o legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l’infanzia. Un piccolo gesto di generosità può fare la differenza nella vita di molte persone.