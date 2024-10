Accogliamo con favore lo sforzo economico effettuato da questo Governo per

ripianare un gravoso debito a carico delle forze di Polizia per aver svolto

oltre alle ore di servizio previsto ulteriore attività lavorative con

l’istituto del servizio straordinario,atto ad assicurare numerosi ed

importanti servizi di ordine e sicurezza pubblica ed attività di Polizia

Giudiziaria.

Ringraziamo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il nostro Ministro

dell’Interno che ha ben compreso lo stato di disagio economico vissuto dai

tutori dell’ordine che in questo modo potranno percepire parte degli

arretrati spettanti per tale incombenza che per questa categoria è

obbligatorio e non facoltativo, considerato, tra l’altro, che ancora non può

beneficiare degli aumenti salariali in quanto non è ancora stato

sottoscritto il contratto di lavoro 2021-2024 che prevede già per giorno 23

c.m. un ennesimo e paradossale incontro tecnico.

L’auspico del Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti, considerata

la sensibilità mostrata da questo Governo é che si possa in poco tempo

recuperare il gap di forze dell’ordine con ulteriori concorsi per

l’immissione in ruolo nella Polizia di Stato che rispetto ad altre forze di

Polizia ha subito in modo più consistente il taglio nelle assunzioni

effettuato dai governi precedenti. Oltre ad essere oramai improcrastinabile

la previdenza complementare.

Antonino ALLETTO Segretario Generale Nazionale