Il rinnovo dei componenti della Conferenza provinciale di organizzazione della Rete scolastica provinciale e una variazione al Bilancio di previsione 2024/2026, sono stati discussi ed approvati questa mattina dall’Assemblea dei Sindaci del Libero Consorzio provinciale di Agrigento.

L’assemblea, si è svolta alla presenza del Commissario straordinario dell’Ente dott. Giovanni Bologna, del Segretario generale Piero Amorosia, dei dirigenti Maria Antonietta Testone, Fabrizio Caruana e Michelangelo Di Carlo. Per la Conferenza provinciale di Organizzazione della Rete scolastica, sono stati eletti i sindaci di Favara, Licata, Porto Empedocle, Comitini, Campobello di Licata e Palma di Montechiaro. Ne fa parte, di diritto, anche il sindaco del Comune di Agrigento.

Per quanto riguarda la variazione di Bilancio, l’Assemblea ha approvato l’utilizzo di un avanzo di amministrazione di 180 mila euro provenienti dalle sanzioni riscosse per violazioni al codice della strada. Di queste somme, 45 mila andranno per l’ammodernamento della segnaletica stradale, 90 mila per la realizzazione di barriere di sicurezza lungo le strade provinciali che verranno individuate dagli uffici competenti e altri 45 mila euro per l’acquisto di indumenti per la Polizia Provinciale.