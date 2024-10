Con l’accusa di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato a Grammichele un 37 enne. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni cittadini sulla presenza in strada di un uomo che inveiva contro la compagna, minacciando di dare fuoco alla sua auto. Giunti sul posto hanno trovato il 37 enne in preda a un forte stato di agitazione che urlava contro la vittima, una 39 enne affacciata alla finestra di casa, e colpiva l’auto della donna mandando in frantumi il finestrino. Alla vista dei carabinieri l’uomo non ha esitato a insultarli e minacciarli. Bloccato e trasferito in caserma è stato visitato dai sanitari del 118 e, dopo essere stato riportato alla calma, condotto in carcere. L’arresto è stato convalidato.