Il Sindaco di Naro Milco Dalacchi ha diffuso una preziosa notizia dal sapore artistico.

“” E’ stato pubblicato un decreto dall’Assessore per i Beni Culturali e l’Identità Siciliana, il dott. Francesco Scarpinato, con cui viene stanziato un finanziamento di 𝟒𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨 per la Chiesa Santuario di San Calogero di Naro. Questo contributo fondamentale è destinato in particolare alla 𝐫𝐢𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐨 all’interno della Chiesa, uno dei beni artistici più importanti del nostro territorio. Si tratta di un organo a sei registri, citato anche da Fr. Saverio Cappuccino, che sottolineava la sua rilevanza artistica e musicale. Il Santuario di San Calogero, infatti, conserva questo prezioso strumento che oggi possiamo finalmente riportare al suo antico splendore grazie a questo finanziamento.

E’ fondamentale proteggere e valorizzare il ricco patrimonio storico e culturale di Naro””.

GIOVANNI BLANDA