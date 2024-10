Una ventenne di Naro, studentessa dell’Università di Palermo, è stata investita da una moto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali in un tratto di Via Ernesto Basile. Chi era a bordo della motocicletta non si è fermato e la giovane è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato il 118. La ragazza ha riportato la frattura di una tibia e altre lesioni guaribili in trenta giorni così come refertato dai medici dell’ospedale Civico di Palermo. Un altro incidente, sempre causato da un pirata della strada in moto, ha coinvolto nello stesso tratto di strada anche un bambino di tredici anni mentre era in sella alla propria bici, anche in questo caso il motociclista si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.