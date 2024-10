Il comune di Camastra ammesso al finanziamento con una cifra di 328,826,00 euro per la realizzazione di una mensa scolastica .

Pubblicata sul sito del Mim la graduatoria degli interventi del nuovo Piano mense scolastiche PNRR.

La nuova mensa sarà realizzata in un nuovo edificio posto nell’area cortiliva della scuola, con un nuovo corpo di fabbrica collegato alla scuola esistente in modo che si possa accedere dall’interno della scuola in modo protetto.

Lo annuncia il Sindaco Dario Gaglio

