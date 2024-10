Si svolgeranno mercoledì prossimo alle ore 15,30 presso la chiesa Sacro cuore di Gesù, in via Madonna delle rocche ad Agrigento i funerali di Patrizia Russo, la 53enne uccisa a coltellate dal marito Giovanni Salamone, a Solero, in provincia di Alessandria.

Il figlio della vittima, Francesco Salamone, ieri sera, in occasione di una veglia di preghiera alla chiesa Badiola, nel centro storico della città, ha chiesto un sostegno economico. L’unico canale di sostegno economico autorizzato è la donazione libera sul c/c intestato a Francesco Salamone al seguente

IBAN IT12M3608105138-2535615535769.

Gli avvocati Maria Luisa Buttice e Anna Maria Tortorici, difensori di Francesco e Giuliana Salamone, figli di Patrizia Russo, chiariscono che il Sindaco e la Giunta del Comune di Agrigento non si sono fatti carico delle spese di trasferimento della salma di Patrizia, né delle spese funerarie.E difatti lo stesso primo cittadino dott. Franco Miccichè, contattato telefonicamente, ha confermato di non avere mai assunto questa determinazione nella sua qualità, ma di volere supportare la famiglia attraverso la raccolta fondi attivata dai figli.