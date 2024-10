Un uomo è rimasto ucciso in un incidente stradale avvenuto ieri sera in via Sebastiano Catania, una via interna del quartiere popolare di Nesima a Catania. Si tratta di un pedone che forse stava attraversando la strada all’altezza del supermercato Decò.

Ancora da ricostruire la sequenza degli eventi che ha portato alla tragedia costata la vita ad un uomo di 67 anni. Il conducente dell’auto si è fermato per prestare soccorso ed ha chiamato aiuto ma all’arrivo dei soccorritori per la vittima non c’era più nulla da fare.

L’auto investitrice era un Suv Bmw che sembra non procedesse a velocità particolarmente sostenuta anche se tutti i dettagli dovranno essere verificati con le indagini tecnico infortunistiche.