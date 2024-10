L’analisi effettuata dall’esecutivo dell’ECRI sull’operato delle forze dell’ordine sembra basato su dati numerici e non su azioni concrete dalle quali desumere atti di razzismo nei confronti di cittadini stranieri da parte dei tutori dell’ordine.

La solidarietà espressa al Capo della Polizia Pisani da parte del Presidente della Repubblica e la smentita giunta in queste ore da parte del segretario esecutivo dell’Ecri Johan Friestedt, ci tranquillizzano in parte. Riteniamo che attualmente l’operato delle forze di Polizia non viene valutato in modo sereno e scevro da condizionamenti politici.

Sembra che le forze di Polizia siano accerchiate e compresse da giudizi avventati e pretestuosi.

Basterebbe verificare l’operato della Polizia di Stato di Agrigento che da decenni opera nel settore dell’accoglienza degli extracomunitari, senza mezzi e senza fondi economici, per comprendere il grande senso di umanità e solidarietà messa in campo (alleghiamo la foto simbolo ).

Esprimiamo, oltre alla nostra convinta solidarietà, forte preoccupazione per i nostri colleghi rinviati a giudizio per l’ordine pubblico di Pisa, che, a nostro giudizio, hanno fatto il loro dovere, la situazione complessiva mina pesantemente l’attività quotidiana delle forze di Polizia, ci auguriamo che questo clima di ostilità cessi quanto prima.

Segretario generale Antonino ALLETTO