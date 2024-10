Atto finale per l’attività paralimpica di calcio balilla per la stagione 2024, a Messina da oggi a domenica si svolgerà la fase finale della Coppa Italia, tra i protagonisti ammessi alla finale ci sono i ragazzi della Pro Sport Ravanusa, reduci del bronzo conquistato a Jesolo lo scorso Settembre in occasione del Campionato Italiano DIR.

La manifestazione indetta dalla Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla con in testa il suo presidente Francesco Bonnanno è organizzata dall’A.S.D. Mediterranea Eventi con il patrocinio del Comune di Messina.

Tre giorni di attività che vedranno protagonisti atleti provenienti da tutta Italia con inizio delle gare oggi, venerdi dalle ore 15 fino alle finali di Domenica prossima, presso l’impianto sportivo del PalaRescifina, la Pro Sport Ravanusa in campo con 8 atleti guirdati dai tecnici Giancarlo La Greca e Giovanni Tornambene, che formeranno 2 squadre, con obiettivo far bene ma soprattutto divertirsi.