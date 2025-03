Con l’avvicinarsi della conclusione del campionato di Serie D di futsal, questa domenica si sono disputate le due semifinali della fase provinciale della Coppa Trinacria.

Il Santa Elisabetta, dopo aver conquistato il titolo di campione della Serie D, ha staccato il pass per la finale battendo il Palma Futsal con un netto 7-4. “I ragazzi hanno fatto una grande partita – ha commentato Adriana Catalano, dirigente del Santa Elisabetta – ci hanno creduto fino in fondo, non si sono scoraggiati dopo i primi gol subiti dal Palma che ha disputato un ottimo match. Ci prepariamo adesso alla finale di coppa dopo aver vinto il campionato con una giornata di anticipo. Considerato che siamo una squadra emergente, abbiamo raggiunto risultati meravigliosi. Aspettiamo i nostri tifosi numerosi per la finalissima” ha concluso Adriana Catalano.

Nel frattempo, al Pala Vaccaro di Naro, la locale under 21 di mister Malluzzo ha superato l’Agrigentum di mister Piraneo ai tempi supplementari, al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni.

Ora l’attenzione è tutta rivolta alla finale, che promette spettacolo: da una parte i vincitori del campionato, dall’altra la sorpresa del torneo, gli Under 21 della Fulgentissima. In ogni fase della competizione, le squadre hanno dimostrato grande rispetto e determinazione, regalando agli appassionati momenti di vero sport e competizione.