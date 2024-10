“È inaccettabile che molte famiglie palermitane, pur rispettando i requisiti previsti per l’assegnazione della Carta ‘Dedicata a Te’, non risultino nelle liste dei beneficiari comunicate dall’INPS. In un momento in cui è cruciale garantire sostegno economico ai nuclei più fragili, l’assenza di risposte concrete genera sconcerto e preoccupazione.” È quanto dichiara la consigliera comunale di Palermo, Caterina Meli (Forza Italia), sollecitando chiarimenti urgenti da parte dell’INPS e degli enti preposti.

“La distribuzione della Carta ‘Dedicata a Te’, che prevede un contributo di 500 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, è partita lo scorso 9 settembre, ma numerose famiglie che rispettano i criteri indicati dal Decreto Interministeriale del 4 giugno 2024 non hanno ricevuto alcuna comunicazione, né risultano incluse nelle liste pubblicate. Questo ritardo o errore amministrativo sta penalizzando i cittadini che hanno un reale bisogno di questo aiuto, soprattutto in un contesto socio-economico già di per sé difficile.”

Meli evidenzia che “l’INPS ha il dovere di fornire chiarimenti in tempi rapidi, affinché sia fatta luce sulle modalità di selezione e sui motivi che hanno portato all’esclusione di famiglie idonee. Non possiamo permettere che le procedure burocratiche ritardino l’erogazione di un sostegno così importante per la nostra comunità.”

La consigliera conclude: “Chiediamo che sia data priorità assoluta a risolvere questa situazione e che i cittadini ricevano le dovute spiegazioni e il supporto necessario per esercitare il loro diritto a questo beneficio, fondamentale per garantire la sicurezza alimentare delle famiglie più numerose e vulnerabili di Palermo.”