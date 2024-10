Ancora un prestigioso riconoscimento per la Cna Provinciale. A distanza di 3 anni, l’Associazione agrigentina della Confederazione Artigiani e Imprenditori d’Italia torna a conquistare il primo posto, a livello nazionale, con oltre il 10% di adesioni in più rispetto alla campagna associativa 2022/2023. Il segno positivo è legato al tesseramento delle imprese abbinate Inps, quello che attribuisce peso alla rappresentanza politico-sindacale.

La cerimonia si è svolta a Roma, nella sede dell’auditorium della Cna Nazionale, nell’ambito dell’iniziativa “Cna davanti a tutti”, alla presenza dei massimi vertici: il presidente Dario Costantini e il segretario Otello Gregorini. In una sala affollata della classe dirigente, imprenditoriale e funzionariale, i vertici provinciali hanno ricevuto apprezzamenti e riconoscimenti per il risultato raggiunto. “E’ un traguardo che ci inorgoglisce – affermano il presidente Francesco Di Natale e il segretario Claudio Spoto – ci riempie di gioia ma ovviamente ci carica di ulteriore responsabilità nei confronti di una platea associativa che non è un semplice fattore numerico, ma esprime contenuti, relazioni, orgoglio e spirito di appartenenza.

Un patrimonio di valori che trova risconto concreto nel lavoro quotidiano svolto dalle sedi, dislocate nel territorio, dove ad ogni singolo associato si fornisce assistenza, consulenza, servizi, rappresentanza e attività promozionali. Condividiamo questo piazzamento d’onore con Cna Sicilia(piazzatasi al primo posto nella classifica delle strutture regionali) per l’efficace lavoro di coordinamento e di stimolo, ma anche e soprattutto con le nostre figure umane e professionali per il prezioso contributo apportato – concludono Di Natale e Spoto – ci riferiamo ai dipendenti, collaboratori, artigiani e imprenditori che, su tutto il territorio, si sono adoperati, a vario livello, per dare cittadinanza associativa a nuovi operatori economici all’interno della Cna. Si vince insieme. Siamo pronti per la prossima sfida”.