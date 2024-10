È entrata in funzione la nuova Tac del padiglione A dell’ospedale “Vincenzo Cervello” di Palermo. La nuova apparecchiatura, che sostituisce la precedente, già in funzione dal 2011, consentirà di avere a disposizione un sistema diagnostico di ultima generazione, estremamente versatile e affidabile in quanto dotata di algoritmi di intelligenza artificiale in grado di ottimizzare al massimo la qualità dell’immagine e sarà utilizzabile anche per le cardio TAC.

L’acquisto grazie ai fondi del PNRR

L’Ingegnere Teresa Maisto, responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica dell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo ” sottolinea: “In data 11 ottobre è stato concluso il collaudo tecnico/amministrativo della nuova TAC e dal 14 ottobre è stata avviata la formazione degli utilizzatori con avvio clinico dell’apparecchiatura. Questo acquisto rientra in un corposo pacchetto di investimenti inerenti le grandi apparecchiature acquisite con fondi PNRR, per un totale che supera i nove milioni di euro e che sta consentendo un ammodernamento tecnologico completo delle apparecchiature per gli ospedali Vincenzo Cervello e Villa Sofia di Palermo. Entro dicembre presso il presidio ospedaliero Cervello saranno sostituite anche la seconda TAC del Padiglione B, la Risonanza Magnetica, ed il secondo angiografo dell’Emodinamica”.