Due giovani sono stati arrestati, e due carabinieri hanno riportato lievi ferite, al termine di una serata movimentata nel centro di Naro, lo scorso sabato. I militari dell’Arma hanno fermato un ventottenne e un diciannovenne, entrambi di origine rumena, con l’accusa di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è iniziato quando, nel corso di un normale pattugliamento della zona, una squadra dei carabinieri è stata avvicinata da cinque ragazzi all’interno di un bar che hanno iniziato a urlare contro di loro. A quel punto, i militari hanno deciso di approfondire il controllo, richiedendo i documenti e procedendo a una perquisizione personale.

La situazione è degenerata quando due dei ragazzi sono stati invitati a salire in auto per ulteriori accertamenti. Sono quindi scoppiate urla, spintoni e minacce. Uno degli indagati avrebbe pronunciato frasi minacciose come: “Tanto so chi sei e so che sei di qua.” L’altro giovane avrebbe iniziato a dare testate contro la portiera dell’auto, minacciando di accusare i carabinieri per eventuali lesioni.

Durante l’operazione, due carabinieri hanno riportato lievi ferite alle mani e sono stati medicati all’ospedale di Canicattì. Al termine dell’intervento, entrambi i giovani sono stati arrestati. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto, ma ha disposto l’immediata scarcerazione senza applicare misure cautelari.