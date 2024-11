Si è svolto all’Ars l’incontro tra i deputati agrigentini e il manager dell’Asp Giuseppe Capodieci. Sul tavolo la condivisione delle scelte da compiere per la riorganizzazione della rete ospedaliera.

“Ritengo sia estremamente utile confrontarsi con la deputazione agrigentina per condividere scelte che rispondano appieno al bisogno di salute della collettività provinciale calibrando con precisione e senso di responsabilità, in questa importante fase, ogni passo da compiere verso il potenziamento dell’offerta sanitaria sul territorio”, ha detto Capodieci a margine dell’incontro che ha visto la partecipazione di Margherita La Rocca Ruvolo, Angelo Cambiano, Riccardo Gallo e Rossellina Marchetta.

Tra le proposte dell’azienda ospedaliera, che poi saranno discusse prima in aula all’Ars e poi approvati in sede della VI commissione e nei lavori d’Aula”, c’è la volontà di far diventare l’Ospedale di Ribera zona disagiata, e l’ospedale di Sciacca è di considerarlo come hub per la rete stroke e quindi dotandolo di una neurochirurgia; hub che potrebbe servire per la zona sud di Palermo, per la zona ovest della provincia di Agrigento, della zona est della provincia di Trapani.