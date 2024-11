Tragedia nella serata a Vittoria, dove un ciclista, bracciante agricolo, ha perso la vita in un tragico incidente. L’uomo, di origine straniera, è stato investito lungo la Strada Statale 115, al chilometro 6, sulla tratta che collega Vittoria a Gela, nei pressi di contrada Diligenza.

L’arrivo delle forze dell’ordine

Sul luogo sono giunti rapidamente i carabinieri della compagnia di Vittoria, supportati dal nucleo Radiomobile, per eseguire i primi rilievi. Al momento, l’investitore non è stato identificato, ma tutto lascia supporre che si tratti di un pirata della strada. Le forze dell’ordine sono impegnate nelle ricerche per rintracciare il responsabile.