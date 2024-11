Un uomo di 59 anni è morto dopo essere stato colpito da un malore improvviso all’interno del supermercato Eurospin del quartiere San Lorenzo, a Palermo. Alcuni clienti vedendolo accasciato sul pavimento hanno provato ad aiutarlo in attesa dei soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi

Nel giro di pochi minuti, è giunta un’ambulanza con un team di medici e operatori sanitari, che hanno tentato di rianimare l’uomo. Purtroppo nonostante i disperati sforzi compiuti per diversi minuti, il 59enne è deceduto sul posto, lasciando i presenti sgomenti e profondamente colpiti. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità della vittima. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti di rito, sebbene tutto indichi che si sia trattato di una morte per cause naturali.