Bella iniziativa dell’Amministrazione comunale. Domenica 3 novembre, Naro ospita “”#DomenicalMuseo””, l’iniziativa del ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese nei musei e nei parchi archeologici. Dopo il successo del 6 ottobre scorso, che ha visto la partecipazione di oltre 300 visitatori alle catacombe paleocristiane e al castello Chiaramontano, si continua a promuovere Naro come meta di riferimento per il turismo culturale in Sicilia.

Giovanni Blanda