Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno denunciato, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, un venticinquenne, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine per le ipotesi di reato di resistenza e oltraggio a Pubblico ufficiale.

Il giovane l’altra notte, verosimilmente ubriaco, ha creato il caos all’interno di un condominio nel quartiere del campo sportivo; prima ha litigato con un vicino di casa, minacciandolo e colpendo a calci e pugni la porta d’ingresso dell’abitazione dell’uomo costringendolo a barricarsi in casa, e poi all’arrivo della polizia ha tentato di aggredire gli uomini in divisa. Senza non poche difficoltà è stato bloccato, immobilizzato e portato in questura.