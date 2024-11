Si comunica, ai sensi dell’art. 44, e seguenti, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle

commissioni consiliari, che il consiglio comunale è convocato, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria (comma

3 art. 49 del suddetto vigente regolamento), per le ore 18:30 di lunedì 18 novembre 2024 in prima convocazione e

all’occorrenza alle ore 19,30 in seconda convocazione.

SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:

1. COMUNICAZIONI DELPRESIDENTE;

2. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL

BILANCIO PROVVISORIO 2024 – D.D.S. N. 36150 DEL 27/12/2023”, pervenuta giusta nota prot. n.

35484 del 09/09/2024, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 3 DOTT.SSA C. MELI;

3. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL

BILANCIO PROVVISORIO 2024 – DDG 366/2024.”, pervenuta giusta nota prot. n. 35492 del 09/09/2024,

PRESENTATA DALLA E.Q. N° 3 DOTT.SSA C. MELI;

4. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL

BILANCIO PROVVISORIO 2024 – L.R. 12 AGOSTO 2024 N. 25 ART. 35, NNN)”, pervenuta giusta nota

prot. n. 39416 del 04/10/2024, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 3 DOTT.SSA C. MELI;

5. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL

BILANCIO PROVVISORIO 2024 – L.R. 12 AGOSTO 2024 N. 25 ART. 43COMMA 2 ALLEGATO 8.”,

pervenuta giusta nota prot. n. 39425 del 04/10/2024, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 3 DOTT.SSA C.

MELI;

6. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL

BILANCIO PROVVISORIO 2024 – D.R.S. N. 1358 DEL 16.09.2024”, pervenuta giusta nota prot. n. 39451

del 04/10/2024, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 3 DOTT.SSA C. MELI;

7. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL

BILANCIO PROVVISORIO 2024 – POLITICHE ANTIDROGA.”, pervenuta giusta nota prot. n. 41627

del 18/10/2024, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 3 DOTT.SSA C. MELI;

8. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “PRESA D’ATTO

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CICLO RIFIUTI PER GLI ANNI 2024-2025 APPROVATO DA

SRR 4 ATO4 AGRIGENTO, AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI ARERA N. 363/2021/R/RIF E N.

389/2023/R/RIF. E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2024”, pervenuta giusta nota prot. n. 44921 del

11/11/2024, PRESENTATA DALLE E.Q. N° 6 DOTT.SSA A. CARRUBBA E E.Q. N° 2 DOTT.SSA M.

CIGNA ;

9. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL

BILANCIO PROVVISORIO 2024 – D.R.S. N. 7536 DEL 17/10/2024”, pervenuta giusta nota prot. n. 44974

del 12/11/2024, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 3 DOTT.SSA C. MELI;

10. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO

DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL’EGENZIA DELLE

ENTRATE-RISCOSSIONE”, pervenuta giusta nota prot. n. 44981 del 12/11/2024, PRESENTATA DALLA

E.Q. N° 2 DOTT.SSA M. CIGNA;

11. INTERROGAZIONI;

Si precisa che:

a) ai sensi dell’art. 28, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, la mancanza del numero legale all’ora prevista

per l’adunanza di prima convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio dei lavori all’ora

successiva, in seconda convocazione, per la quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei

Consiglieri assegnati;